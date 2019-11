Piaggio bietet mit der Gita jetzt ein elektrisch angetriebenes Einkaufswägelchen in Form einer Waschtrommel an, das seinem Besitzer mit bis zu 10 km/h automatisch folgt. Erhältlich ist Gita bislang aber nur in den USA - für umgerechnet rund 2.900 Euro. Der absurde Look hin oder her: Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist die Gita aber wohl ein praktisches Hilfsmittel. ard.de, motor1.com, mygita.com ...

