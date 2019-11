K+S ist eine Herausforderung! Kali und Salz sind nicht die Stoffe, aus denen Milliarden gemacht werden. Doch ohne Kali und Salz funktioniert sehr vieles nicht. Die Kurstragödie der letzten Jahre ist deshalb umso bemerkenswerter. Von 90 € bis 10 € in den letzten 10 Jahren - das ist kaum zu überbieten. Wo liegt ein Boden? 4 Mrd. € Umsatz in beiden Sektoren sind zurzeit nur rund 2,1 Mrd. € wert. Die Ergebnisse sind keineswegs so schlecht, wenn auch nicht berauschend, aber 650 Mio. € im dritten Quartal sind zweifellos zu beachten. CEO Burkhard Lohr muss leicht zurückstecken, hat aber die Geschäfte im Griff. 8 % Umsatzplus im dritten Quartal zeigen zudem, dass ein Auftrieb vorhanden ist. K+S ist im Kaligeschäft die Nr. 5 in der Welt. Der Preis für Kali wird von den Russen und Kanadiern diktiert. In dieser Preiszange muss sich K+S bewegen. Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, wie Sie sich als Anleger am besten bei K+S positionieren und wo das optimale Einstiegsniveau liegt.



