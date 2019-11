Herr Griessien, gleich vorweg: Die Antriebe sind Marke Eigenbau? Sébastien Gissien: Die IDX-Antriebe basieren auf unseren etablierten Technologien - wie unserer EPOS4-Elektronik und der EC-i Motorenfamilie. Das Ganze ist verpackt in einem IP65-Gehäuse, ist also gegen Wasser und Staub geschützt und direkt in der Peripherie einsetzbar. Welche Zielmärkte nehmen Sie denn mit der Baureihe ins Visier? Sébastien Gissien: Die IDX-Reihe passt grundsätzlich in jede Anwendung, bei der BLDC-Motoren mit niedriger Spannung benötigt werden. Darüber hinaus gibt es ein paar interessante Entwicklungs-Märkte, emerging markets. Dazu gehören beispielsweise Shuttles und fahrerlose Transportsysteme für die Intralogistik, die Verpackungsindustrie, Roboter für die Landwirtschaft, aber auch Fertigungsmaschinen mit X-, Y- und Z-Achsenbewegungen. In der Fördertechnik und Intralogistik ist das AS-Interface ein verbreitetes Kommunikationssystem. Ist das System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...