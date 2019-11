Herr Döring, hing das Thema 5G bis dato nur noch an der Administration? Thilo Döring: Der Einsatz von 5G als Kommunikationsnetzwerk in der Automatisierungstechnik ist gegenüber den etablierten Lösungen ein vollkommen neuer Ansatz - private lokale Funk-Anwendungen für die betriebsinterne Kommunikation zu genehmigen und aufzubauen. Man spricht hier von Campusnetzen, zum Beispiel auf Betriebsgeländen oder in Industrieparks. Der Weg, den Deutschland hier geht, ist bislang weltweit einzigartig. Die Leitplanken gibt die Bundesnetzagentur vor. Dazu zählt unter anderem, die effiziente und störungsfreie Nutzung sicherzustellen, aber auch Absprachen mit benachbarten Funknetzen sind zu treffen. Hürden, die von den Betreibern erst zu meistern sind.Was fehlt denn jetzt konkret? Thilo Döring: Derzeit können nur Anträge auf eine ‚Versuchsfunkzuteilung' gestellt werden. Die finale Antragstellung ist derzeit noch nicht möglich. Und warum? Thilo Döring: Die Bundesnetzagentur wartete lange Zeit auf eine Entscheidung der Politik hinsichtlich der Gebühren zum Betrieb von privaten Campusnetzwerken. Alle hofften auf eine zügige Entscheidung, die auch den Erwartungen der Industrie entsprechen würde. Jedoch hat sich diese Entscheidung verzögert, da das Bundesfinanzministerium 5-fach höhere Gebühren forderte als von der Bundesnetzagentur vorgeschlagen. Die Attraktivität für private 5G-Netzwerke in der Industrie hätte dies deutlich verringern und die Investitionsbereitschaft in moderne und schnelle Telekommunikationstechnologien in die Fabriken der Zukunft verhindern können. Die Politik setzte beim Thema 5G bedauerlicherweise anfangs die komplett falschen Signale. Anfang November wurde erfreulicherweise verkündet, dass es im Einvernehmen mit den zuständigen Ministerien zu einer Festlegung der Gebühren kam, die den Erwartungen der Industrie entsprechen. Positive Signale somit letztendlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Welche der Pilotanwendungen, die HMS mit unterstützt, ...

