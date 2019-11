Mainz (ots) - "Tiere" ist ein episodischer Dokumentarfilm über die vielfältige und schillernde Beziehung zwischen Mensch und Tier und dem immerwährenden Versuch des Menschen, seine Mitgeschöpfe zu verstehen. Das ZDF zeigt den Film von Jonas Spriestersbach am Montag, 25. November 2019, 0.05 Uhr, auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels und bereits ab Sonntag, 24. November 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek (bis Sonntag, 23. Februar 2020).Tiere müssen sich den Vorstellungen des Menschen fügen. Sie werden gezüchtet und geformt, sie werden bearbeitet, ihre Laute imitiert, man versucht, sie nachzuspielen. Doch die Frage bleibt: Was steckt drin im Tier? Der Mensch hofft, im Tier eine Antwort zu finden, und kreist auf der Suche doch nur um sich selbst. In einer Folge von Charakterskizzen zeigt Jonas Spriestersbach, mit welcher Mühe, Fantasie, Liebe, aber auch Ratlosigkeit und Gewalt sich Menschen mit Tieren ins Verhältnis setzen. Der Film ist eine emotionale, melancholische und amüsante Studie, in der Vogelstimmen-Imitatoren, Insektenforscher, Tierverwerter, Präparatorinnen, Therapeutinnen und Menschen, die sich gern als Füchse und Wölfe verkleiden, zu Wort kommen."Tiere" steht für akkreditierte Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/Gb7B/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4446568