Hamburg (ots) - Nordisch saftig. Und ganz schön juhu! Leev bedeutet "Liebe" auf Plattdeutsch. Mit viel Liebe mosten wir als kleines Saft-Startup regionales Obst zu neuen Geschmackserlebnissen. Ob durch Typisches, Altbekanntes oder längst Vergessenes - leev sorgt für das saftig neue Heimatgefühl auf der Zunge.



Getreu dem Motto "Gewöhnlich überlassen wir anderen" mosten wir mitten im Alten Land, Norddeutschlands größten zusammenhängedem Obstanbaugebiet, die typischen Altländer Äpfel Sorte für Sorte getrennt - von Boskoop über Elstar bis hin zu Jonagold und Holsteiner Cox. Unser Geheimnis des intensiven Geschmacks sind die hochwertigen Altländer Früchte. Was normal im Obstregal landet, kommt bei uns in die Flasche: optimal gereifte Früchte, die für den Verkauf im Supermarkt zu klein oder zu groß sind. Ob Apfel, Pflaume oder Süßkirsche, bei leev kommt bestes regionales Obst als purer Direktsaft in die Flasche - natürlich ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe. Auch bei unseren Schorlen folgen wir unseren Wurzeln. Ob Deutschlands erste gehopfte Apfelschorle, die leev HOPPE oder die längst vergessene Quitte: leev bringt das Heimatprickeln neu zurück an den Tisch.



In welchen Saft verleevst du dich?



Kontakt:



www.leev.hamburg

Telefon: 040 30093042

E-Mail: hallo@leev.hamburg



Original-Content von: leev GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138903/4446580