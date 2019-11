Die SPD will das Kindergeld neu gestalten und mit anderen Sozialleistungen zu einer Kindergrundsicherung zusammenlegen - aber nicht mehr in der GroKo.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht in den Vorschlägen der SPD für eine einkommensabhängige neue Kindergrundsicherung eine Chance, Kinder aus der Armut zu holen. "Die sozialdemokratische Kindergrundsicherung soll eine klare, gerechte und für alle 17,8 Millionen Kinder und Jugendlichen zugängliche Leistung sein, die Familien direkt unterstützt und Deutschland zum kinderfreundlichsten Land in Europa macht", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Alle sollen die gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben. Deshalb darf kein Kind in Armut aufwachsen."

Die SPD will das Kindergeld neu gestalten und mit anderen Sozialleistungen zu einer Kindergrundsicherung zusammenlegen. Die Sozialdemokraten sehen allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...