Herr Dr. Zipse, welche Kundenanforderungen setzt Euchner mit der Zuhaltung um? Hannes Zipse: Bei der Entwicklung standen besonders die Anforderungen der Verpackungsmaschinenhersteller im Fokus. Die optimale Zuhaltung für Anwendungen in diesem Bereich ist so kompakt, dass sie in bestehende Gestaltungskonzepte unauffällig integrierbar ist. Häufig nahe an der Produktion angeordnet, müssen die Komponenten resistent gegen unterschiedlichste Reinigungsmittel sein und eine hohe Schutzklasse erfüllen. Deshalb haben wir bei der Konstruktion die Prinzipien des ‚Hygienic Design' berücksichtigt. Und durch die kugelförmige Gestaltung des Betätigers kann der CTM auch bei sehr kleinen Türradien zum Einsatz kommen. Erreicht die Zuhaltung bei den kompakten Abmessungen die notwendigen Kräfte? Hannes Zipse: Die in diesem speziellen Bereich typisch erforderlichen Anforderungen an die Zuhaltekraft von bis zu 1 kN werden vom CTM übertroffen. Durch das bistabile Prinzip bleibt er bei Abschalten oder Ausfall der Spannung im aktuellen Zustand der Zuhaltung und kann so gleichermaßen für den Personen- und den Prozessschutz eingesetzt werden. Die in zwei Stärken angebotene Rastkraft sorgt dafür, dass die Türen nach einer Entriegelung nicht aufspringen. Bei der Vorstellung des CTM bei ersten Pilotkunden zeigt sich immer deutlicher, dass die kompakte Bauform und die unkomplizierte Handhabung auch außerhalb der Verpackungsmaschinenindustrie positiv auffallen und eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten erschließen: Überall dort, wo kleine Türen mit relativ geringen Kräften sicher zugehalten werden müssen, ist der CTM eine interessante ...

