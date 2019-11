Fiona Hill hat der Darstellung der US-Demokraten widersprochen. Die Ukraine habe keinen Einfluss auf die US-Wahl genommen.

Die frühere Russlandberaterin des Weißen Hauses, Fiona Hill, hat sich gegen eines der Lieblingsthemen der Republikaner in der Ukraine-Affäre gestellt. Es sei eine "erfundene Erzählung", dass die Ukraine sich in die US-Wahlen 2016 eingemischt habe, sagte Hill in ihrer vorbereiteten Zeugenaussage am Donnerstag im Repräsentantenhaus.

Diese sei von russischen Geheimdiensten "verbrochen und verbreitet" worden. Die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, dass die Einmischung ...

