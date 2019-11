Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.11.2019 Kursziel: 9,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) und TLG Immobilien AG (TLG) haben sich auf verbindliche Eckpunkte für einen möglichen Unternehmenszusammenschluss geeinigt. AT wird allen TLG-Aktionären ein Angebot im Rahmen einer freiwilligen öffentlichen Übernahme unterbreiten, das aus 3,6 Aroundtown-Aktien je TLG-Aktie besteht. Das Umtauschverhältnis wurde von den jeweiligen EPRA NAV pro Aktie der TLG und Aroundtown, jeweils zum 30. Juni 2019, abgeleitet. Beide Vermieter rechnen mit einer Steigerung des Vorsteuer-FFO von EUR 110 Mio. bis EUR 139 Mio. pro Jahr innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Vollzug des Zusammenschlusses. Unter Berücksichtigung des identifizierten Synergiepotenzials wird die Transaktion ab dem 1. Jahr wertsteigend. Die Transaktion wird von den Hauptaktionären und Vorständen der TLG uneingeschränkt unterstützt. Letztere werden ihren Aktionären empfehlen, das Angebot anzunehmen. Unsere Bewertung lautet Kaufen mit einem Kursziel von EUR 9,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.80 price target. Abstract: Aroundtown (AT) and TLG Immobilien AG (TLG) have agreed on 'binding terms' for a potential merger. AT will make an offer through a voluntary public takeover to all TLG shareholders, who will receive 3.6 AT shares for each TLG share based on the 30 June 2019 NAVPS of the two companies. Both landlords estimate an FFO increase of the combined company in the range of EUR 110m to EUR 139m p.a. (pre-tax) within five years post merger. Including the identified synergy potential, the transaction will be accretive from year 1. The transaction is fully supported by TLG's major shareholder and boards. The latter will recommend that their shareholders accept the offer. Our rating is Buy with a EUR 9.8 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19451.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 21, 2019 11:11 ET (16:11 GMT)