IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU unterzeichnet Absichtserklärung zwecks Zusammenarbeit mit Nylstar bei der Verbesserung seiner Lieferkette und der Umsetzung seines Nachhaltigkeitsprogramms

(Vancouver, BC), 21. November 2019 - RYU Apparel Inc. (TSX VENTURE: RYU.V, OTCQB: RYPPF), ein Hersteller von urbaner Sportbekleidung, freut sich, bekannt zu geben, dass mit dem spanischen Unternehmen Nylstar eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, um wertvolle Verbesserungen in seiner gesamten Lieferkette zu erwirken und ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit in seinem Produktionskreislauf zu erzielen.

Nylstar hat seinen Sitz in Barcelona und produziert seit 1953 Nylongarne höchster Qualität. Nylstar beliefert bereits einige der größten Bekleidungshersteller der Branche. Seine Marke Meryl konzentriert sich seit jeher auf drei grundlegende Eigenschaften: Griff, Qualität und Nachhaltigkeit. Unter der Marke Nateo hat Nylstar einen neuen Nachhaltigkeitsstandard vorangetrieben, der die Grundlage für die Nachhaltigkeitsprogramme von RYU bilden wird.

Durch die Partnerschaft mit Nylstar hat RYU die Möglichkeit, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, seine gesamte Lieferkette zu optimieren und im Rahmen der Nateo-Programme recycelbare Bekleidung zu entwickeln, mit der das Unternehmen seine Spitzenstellung in der Branche verteidigen wird.

Der Wandel der Prioritäten seitens der Verbraucher hat die Branche kalt erwischt und ich habe mich persönlich dieser Herausforderung gestellt und Unternehmen auf der ganzen Welt besucht, bis ich Alfonso Cirera, den Eigentümer von Nylstar getroffen haben, der ebenso wie ich eine umfassende und radikale Lösung für notwendig hält, um eine wirkliche Nachhaltigkeit zu erzielen, sagt Marcello Leone, CEO von RYU. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in den Medien und wir müssen unser Bestes geben, um unsere Branche so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit diesem neuen Partner und der Zugriff auf das Meryl-Garn stellen für RYU einen großen Schritt nach vorne dar. Wir sehen den Ergebnissen entgegen, die wir nicht nur für uns selbst, aber auch für die gesamte Branche erzielen können, und werden dabei immer ein Auge auf die Qualität haben, für die RYU bekannt ist.

Alfonso Cirera, President von Nylstar, erklärt: Das völlige Vertrauen der Marke ist entscheidend, um einen radikalen Eingriff in die Kollektionen vornehmen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir RYU gemeinsam in eine bahnbrechende Marke verwandeln können, die wie der Tesla der Mode sein wird.

Über Nylstar

Nylstar wurde 1923 an der Mittelmeerküste nördlich von Barcelona gegründet und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Textilunternehmen in Europa. Seit 1953 produziert Nylstar am selben Standort an der Costa Brava unter der Marke Meryl hochwertige Nylon 6.6-Garne.

Die Philosophie von Meryl besteht darin, Leistung und Funktionalität als feste Bestandteile in seine Premium-Garne zu integrieren, um den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch in der Weiterverarbeitung zu reduzieren oder zu eliminieren. Im Jahr 2016 lancierte Nylstar die Nateo-Programme für Transparenz in Nachhaltigkeit, die darauf abzielen, die negativen Auswirkungen der Textilbranche auf die Umwelt zu verringern.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

