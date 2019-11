Vor dem CDU-Parteitag in Leipzig liegt der Parteispitze bislang keine Initiative aus dem Kreis der 1001 Delegierten vor, bereits jetzt über den künftigen Kanzlerkandidaten abzustimmen. Die angekündigten Äußerungen von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz in der Aussprache zur Rede von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe in den Sitzungen der Spitzengremien zur Vorbereitung des Delegiertentreffens keine Rolle gespielt, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag in Leipzig weiter.

Er gehe davon aus, dass die Delegierten sehr auf das schauen würden, was Merz zu sagen habe, sagte Ziemiak. Er erwarte eine längere und durchaus kontroverse Aussprache. Merz hat jüngst mit heftiger Kritik an der Bundesregierung Schlagzeilen gemacht und angesichts guter persönlicher Umfragewerte erklärt, er fühle sich in der Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur "ermutigt". Beim Parteitag vor einem Jahr in Hamburg war er Kramp-Karrenbauer im Kampf um den Parteivorsitz knapp unterlegen.

Gerade in der Parteijugend von der Jungen Union hatte es vor dem Treffen in Leipzig Forderungen gegeben, die Führungsfrage in der CDU zu klären./bk/bz/rm/DP/men

