Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 21. November 2019 durften drei neue Instruktoren, Daniel Lageder und Robin Ospelt aus Vaduz sowie Martin Negele aus Triesen, aus den Händen von Innenministerin Dominique Hasler das Abzeichen entgegennehmen, welches zukünftig die Uniformen auszeichnen wird.



In ihrer Ansprache betonte die Innenministerin die Wichtigkeit des Engagements in der Ausbildung und dankte den frischgebackenen Instruktoren für ihre Bereitschaft, noch mehr Freizeit für diese anspruchsvolle Aufgabe einzusetzen. Sie blickte auch zurück auf das zweijährige Auswahl- und Ausbildungsverfahren, welches jeder Instruktor bis zur Ernennung durchläuft und dankte allen, welche die Neuinstruktoren durch Motivation, Förderung und Unterstützung bis zu ihrem Ziel begleiteten.



Mit der Ernennung stieg die Zahl der aktiven Instruktoren in Liechtenstein wieder auf 23 an. Liechtenstein kann auf viele gut ausgebildete Feuerwehrleute vertrauen, was massgeblich vom Beitrag der Feuerwehrinstruktoren abhängt. Neben ihrer Tätigkeit in den Feuerwehren setzen sie sich zusätzlich für die Belange in der Aus- und Weiterbildung ein und leisten dadurch einen grossen Einsatz zur Sicherstellung der hohen Fachlichkeit unserer Feuerwehren.



Kontakt:



Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Amt für Bevölkerungsschutz, Günther Hoch

T +423 236 69 15



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100837167