Daisy Intelligence wurde bei den prestigeträchtigen Canadian FinTech AI Awards als KI-Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Daisy bietet KI-basierte Lösungen für die Versicherungs- und Einzelhandelsbranche, mit denen die Geschäftsergebnisse drastisch verbessert werden können.

"Kanada wird als eines der im Bereich der künstlichen Intelligenz führenden Länder angesehen. Daher ist diese Auszeichnung ein großer Erfolg für Daisy", so Gary Saarenvirta, Gründer und CEO von Daisy. "Dies spiegelt die wachsende Anerkennung unserer einzigartigen Technologie wider und ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, das weltweit größte und am meisten respektierte KI-Unternehmen zu werden."

Die Canadian FinTech AI Awards würdigen kanadische Innovation in den Bereichen Finanztechnologie und künstliche Intelligenz. Die Preise wurden im Rahmen der 5.jährlichen Canadian FinTech AI Awards-Gala verlieren, die vom Digital Finance Institute ausgerichtet wurde, einem Think-Tank, der sich mit den Verknüpfungen zwischen Finanztechnologie, Finanzinnovation, KI, Finanzvorschriften und -gesetze sowie finanzielle Inklusion beschäftigt.

"Daisy hat sich als eines der wenigen Unternehmen etabliert, die erfolgreich KI-Technologie anwenden, um Versicherungs- und Einzelhandelsunternehmen dabei zu unterstützen, höhere Umsätze und Gewinne zu erzielen, die Effizienz zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erringen", so Saarenvirta. "Bei Daisy geht es ganz und gar darum, KI richtig hinzubekommen. Wir haben die Mission, Menschen zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was sie bei der Arbeit am besten können, indem maschinelle Intelligenz dazu genutzt wird, das zu erledigen, was Maschinen am besten können."

2019 war für Daisy ein Erfolgsjahr. Deloitte Canada würdigte Daisy in seinem Fast 50-Programm als "Company-to-Watch". Daisy wurde vom Globe Mail's Report on Business als kanadisches Unternehmen auf dem 39.Rang in puncto Wachstumstempo eingestuft und schloss die Series-A-Finanzierungsrunde mit US$ 10 Millionen von Framework Venture Partners und Sonae IM ab.

Über Daisy Intelligence

Daisy ist eine Plattform für Einzelhandels- und Versicherungslösungen auf KI-Basis. Daisy nutzt Reinforcement-Learning, einen Unterbereich der KI, und die zum Patent angemeldeten Lösungen Theory of Retail und Theory of Risk, um einzigartig auf dem Markt aufgestellt zu sein und in der Kategorie- und Risikomanagement-Revolution ein Vorreiter zu sein.

Die Plattform von Daisy, die von einem Expertenteam von mehr als 50 Computerwissenschaftlern, Mathematikern und Geschäftsdomänen-Fachleuten entwickelt wurde, analysiert 100 der Transaktionen eines Unternehmens und führt täglich Milliarden von Simulationen durch, um Kunden optimierte Warenplanungs- und Risikomanagement-Entscheidungen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter daisyintelligence.com.

