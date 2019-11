Der DXY stabilisiert sich in der Preizone von 97,70 bis 98,00 - Die nächsten Widerstände liegen bei 98,00, 98,20 und 98,40 - DXY Tageschart Der DXY (US-Dollar-Index) bewegt sich weiterhin in einem Aufwärtstrend oberhalb seiner 200-Tage-Linie. Der Markt stabilisierte sich am Donnerstag in der Preiszone von 97,70 bis 98,00. DXY 4-Stundenchart Der ...

