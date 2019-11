Führungskräfte auf der ganzen Welt sehen sich bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Vision, der Erzielung eines nachhaltigen Wachstums und dem Umgang mit den komplexesten Problematiken unserer Gesellschaft zwei Haupthindernissen gegenüber. Die Forschung hat ergeben, dass nur 1 von 10 Organisationen all ihre Strategieinitiativen umsetzen kann; es schlagen gar 70 der Transformationsinitiativen fehl. Forbes nennt alleine für 2018 einen Verlust von 900 Mio. Dollar.

"Versuchte Transformationen schlagen heute eher fehl, als dass sie gelingen. Uns ist aufgefallen, dass wir im Bereich strategische Transformation noch deutlich mehr erreichen können", so Sunil Prashara, President und CEO des Project Management Institute.

Brightline, eine Initiative des Project Management Institute (PMI), verkündete diese Woche auf dem Thinkers50 Gala Award and Global Peter Drucker Forum die offizielle Herausgabe zweier neuer Bücher: "The Transformation Playbook" und "Characterizing the Gap between Strategy and Implementation".

"The Transformation Playbook", das dritte in Partnerschaft mit Thinkers50 herausgegebene Buch, befasst sich mit Praktiken und Beispielen für eine Organisationstransformation. Wie bei den ersten zwei Büchern der Serie "Strategy@Work" und "The Chief Strategy Officer Playbook" fasste Brightline hier Einblicke von verschiedensten Fachleuten und Denkern zusammen. Die Artikel des Buchs bieten einen wahrhaft globalen und inspirierenden Mix aus Einblicken und praktischen Empfehlungen zur Navigierung der komplexen Umgebung der Transformationsinitiativen.

"Characterizing the Gap Between Strategy and Implementation" ist das Resultat eines Symposiums am Massachusetts Institute of Technology (MIT) am 30. April und 1. Mai 2018, veranstaltet von MIT System Design and Management (SDM) und gesponsert von der Brightline Initiative. Forscher aus der ganzen Welt diskutierten dort über den "Gap" zwischen Strategie und Umsetzung und befassten sich dabei mit Theorie, angewandter Forschung und Fallbeispielen. Dieses Buch ist eine Aufzeichnung dieser Diskussionen, Einblicke und praktischen Empfehlungen zum Schließen des Strategieumsetzungs-Gaps.

Unter www.brightline.org/resources/books/ können Sie sich eine Ausgabe der neuen Bücher herunterladen und finden weitere Ressourcen zu Transformationsinitiativen und der Strategieumsetzung in Ihrem Unternehmen.

Über die Brightline Initiative

Brightline ist eine Initiative des Project Management Institute (PMI) in Zusammenarbeit mit führenden globalen Organisationen, um Führungskräfte zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen Design und Bereitstellung zu schließen. Erfahren Sie mehr unter www.brightline.org.

Die Brightline Coalition

Project Management Institute Boston Consulting Group Bristol-Myers Squibb Saudi Telecom Company Lee Hecht Harrison Agile Alliance NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

Technical University of Denmark MIT Consortium für Engineering Program Excellence Duke Corporate Education Insper IESE University of Tokyo Global Teamwork Lab Blockchain Research Institute

Contacts:

Brightline Initiative

Name: Edivandro Conforto

Titel: Head of Strategy Research

E-Mail: edivandro.conforto@brightline.org