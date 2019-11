Bei WhatsApp fand sich erneut eine Sicherheitslücke. Diese Versionen sind betroffen.Bug könnte Hacker-Angriffe ermöglichenDer weltweit erfolgreiche WhatsApp-Messenger sorgt erneut für Negativ-Schlagzeilen, denn die Facebook-Tochter besserte still und leise eine Sicherheitslücke im System aus. Wie The Hacker News berichtet, könnten Hacker über den Bug CVE-2019-11931 in die Nutzerkonten gelangen, indem sie MP4-Videodateien über WhatsApp an verschiedene Handynummern versenden. Die ...

