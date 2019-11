Strategische Übernahme bekräftigt langjährige Beziehung und ermöglicht effiziente Herstellung und Lieferung einer innovativen Lithium-Ionen-USV.

Enconnex hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen Aktiva von Active Energy Solutions (AES), einer Abteilung von Methode Electronics, Inc., übernommen und damit die langjährige Beziehung zwischen den beiden Firmen bekräftigt hat. Gemäß einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit AES hat Enconnex seinen Kunden die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) AC6000 angeboten. Enconnex hat eine neue Fertigungsanlage an seinem Firmensitz in Reno, Nevada gegründet und das Produkt zum Teil seiner integrierten Datenzentrumslösungen gemacht.

"Diese Übernahme ist die logische Fortsetzung unserer strategischen Partnerschaft mit AES", sagte Thane Moore, Director of Product Line Management bei Enconnex. "Die AC6000 ist eine robuste, aber umweltfreundliche USV, die die erweiterten Funktionen bietet, die zur Unterstützung des Bedarfs von IT und Datenzentren heute notwendig sind. Wir veröffentlichen außerdem ein Firmware-Upgrade für alle Bestandskunden mit der AC6000, die so von den neuesten Fortschritten profitieren können."

Die AC6000 ist die erste line-interaktive USV, die sowohl IT-Geräte vor Stromausfällen schützt als auch das Stromnetz in Zeiten des Spitzenenergieverbrauchs mit ihrer Peak-Shave-Technologie ergänzt. Der Lithium-Ionen Akkusatz in Industriequalität liefert sechs volle Minuten lang fast 6 kW Energie 330 Prozent länger als ältere Bleisäurebatterien. Sie ermöglicht ein schnelles Wiederaufladen auf 90 Prozent in weniger als einer Stunde und sorgt für bis zu sieben Jahre wartungsfreie Akkulaufzeit. Sie ist um bis zu 75 Prozent leichter als USVs, die mit Bleisäurebatterien laufen, und mit ihrem kompakten Design braucht sie im Datenzentrum nur zwei Rackeinheiten.

Die zum Patent angemeldete Peak-Shave-Technologie der AC6000 nutzt moderne Technologien für das Energiemanagement zur Übertragung auf Batterieleistung bei Spitzenbelastung, so dass die Energiekosten insgesamt gesenkt werden. Die AC6000 ist so konzipiert, dass die Energiebilanz der Batteriezellen beibehalten wird, und liefert integrierte Sicherheitselektronik und Wärmemanagement für einzelne Zellen. Sie verfügt über ein Multifunktions-LCD-Panel, das kritische Leistungsmetriken und Warnmeldungen anzeigt, und unterstützt serielle und SNMP-Kommunikation für Fernüberwachung und -management.

"Mit ihren niedrigen Gesamtbetriebskosten, bedeutenden Energieeinsparungen und einem Preis, der mit dem von Bleisäureprodukten konkurrieren kann, wirft die AC6000 schon nach zwei Jahren Rendite ab", sagte Moore. "Der Lithium-Ionen-Akkusatz stellt eine größere Energieeffizienz zur Verfügung sowie mehr als sieben Jahre Akkulaufzeit und braucht dabei im Datenzentrum weniger Platz im Schrank. Wir denken, dass dies die ideale Lösung sowohl für moderne webfähige Datenzentren als auch für Edge-Computing-Anwendungen ist, bei denen Platz alles bedeutet."

Die AC6000 ist CE- und UL-gekennzeichnet und weltweit im Handel erhältlich. Wenn Sie mehr über die AC6000 erfahren und sie noch heute kaufen möchten, besuchen Sie Enconnex AC6000 UPS.

Über Enconnex

Enconnex konzipiert und fertigt hochwertige, kosteneffiziente Lösungen für Datenzentrumsinfrastruktur, etwa Racks, Schränke und Zubehör sowie Produkte für Konnektivität, Energieversorgung, Kühlung und Einschluss. Enconnex integriert außerdem hochmoderne Lösungen von einer Auswahl von Technologiepartnern, die als branchenführend anerkannt sind. Enconnex hat seinen Firmensitz in Reno, Nevada, und betreibt Büros und Vertriebsstätten, die weltweit strategisch so platziert sind, dass der Bedarf seiner internationalen Kunden gedeckt werden kann.

