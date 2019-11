"Emder Zeitung" zum Impeachment-Verfahren:

"Die derzeitigen Anhörungen zeigen einmal mehr, das Trump sich so gut wie alles herausnehmen kann, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. Und so spielt es auch kaum eine Rolle, wie erdrückend am Ende die Beweise gegen Trump sein mögen. 20 Republikaner müssten bei der Entscheidung über eine mögliche Amtsenthebung im Senat gegen ihren Präsidenten stimmen - doch die Mitglieder dieser Partei interessiert nur eines: der Machterhalt. Sie werden Trump alles durchgehen lassen - es sei denn, die Stimmung in der US-Bevölkerung schlägt komplett um. Doch auch davon kann nicht die Rede sein, die Zahl der Trump-Anhänger und -Gegner hält sich nach wie vor die Waage. Am Ende werden die Impeachment-Ermittlungen Trump vermutlich sogar noch bei der Wiederwahl behilflich sein, weil sie seine Anhänger zusätzlich mobilisieren."/yyzz/DP/he

