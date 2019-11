Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" (Freitag) zu Söder/Negativzinsen:

"Im Interesse der Kleinanleger müsste die Regierung ein deutlich größeres Rad drehen. Denn was des Sparers Leid, ist des Staates Freud': Als Schuldner verdient er ja kräftig an der Zinsersparnis mit. Wenigstens einen Teil davon könnte die Bundesregierung in eine bessere Riester-Förderung stecken oder in einen Pensionsfonds, von dem alle Beschäftigten profitieren. Was konkret die Strafzinsen angeht, da wird sich der Bankkunde wohl selbst helfen müssen. In Deutschland gibt es immerhin noch 1600 Geldinstitute. Da kann sich nicht nur ein Vergleich lohnen, sondern auch ein Wechsel, wenn das Gefühl, nur noch abgezockt zu werden, übermächtig ist."/yyzz/DP/men

