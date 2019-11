KOBLENZ (dpa-AFX) - zur Gefahr für Türken in Deutschland:

"Mit seinem Manöver zeigt die Türkei indes, wie gut ihre regimekritischen Bürger daran tun, sich vor dem Einfluss der türkischen Behörden in Sicherheit zu bringen. Leider sind sie aber auch in Deutschland vor Denunziationen nicht sicher. Die türkischen Behörden haben eigens eine App entwickelt, mit der Gegner des Regimes weltweit den türkischen Behörden gemeldet werden können. Als Reaktion auf die neuerlichen Einschüchterungen sollte die Bundesregierung nicht nur auf einer zügigen Freilassung ihres Anwaltes bestehen. Sie sollte auch darauf hinwirken, dass die Denunziationsfunktion auf den Handys von Türken in Deutschland ausgeschaltet wird."/yyzz/DP/he

