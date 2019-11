"Neue Osnabrücker Zeitung" zu CDU:

"Showtime bei der CDU - wie immer vor Bundesparteitagen: Wer etwas werden will, macht sich wichtig. Doch im Lichte der echten Herausforderungen und schlechten Umfragewerte für die Union rüsten die Egomanen vor dem Treffen schneller ab als sonst. Nein, Friedrich Merz wird gewiss nicht zum Fan Angela Merkels mutieren. Aber der Kanzlerinnen-Rivale hat augenscheinlich erkannt, dass nur er noch Interesse an einem Aufstand hat. Er dimmt jedenfalls wie zuvor der Chef der Jungen Union den bisher scharfen Ton deutlich herunter. Gut so - die CDU sollte nach vorn schauen, statt sehnsüchtig auf die alten 40-Prozent-Zeiten zu blicken. Das ist verschwendete Energie."/yyzz/DP/he

