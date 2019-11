In den letzten Tagen haben die Anleger nur wenig Optimismus gezeigt. Konjunkturdaten könnten dem Dax zum Wochenende aber neue Aufwinde bescheren.

Der Handelsstreit setzt den Märkten weiter zu: Insidern zufolge könnte der erste Teil des neuen Handelsabkommens zwischen China und den USA erst 2020 abgeschlossen werden. "Der Markt merkt, dass dieser Zollkrach noch andauern wird... für eine lange Zeit, weil es sich schließlich um einige außergewöhnliche philosophische Differenzen handelt", sagte Hugh Anderson vom Anlageberater High Tower.

Nach mehreren Rekordhochs der vergangenen Wochen trat der Dax am Donnerstag erneut auf der Stelle und schloss bei 13.137 Punkten mit 0,2 Prozent im Minus nahezu unverändert. Auf außerbörslichen Plattformen notierte der deutsche Aktienindex vorbörslich etwa 13.178.

Auftrieb könnten die Märkte in Deutschland durch Konjunkturdaten bekommen, unter anderem präsentiert das Statistische Bundesamt neue Zahlen für die Leistung der deutschen Wirtschaft.

1 - Vorgabe aus den USA

Widersprüchliche Signale im Zollstreit zwischen den USA und China haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag vorsichtig gemacht. Insidern zufolge könnte der erste Teil des Handelsabkommens womöglich erst 2020 abgeschlossen werden. Neuen Sand im Getriebe sehen Anleger durch US-Gesetze zur Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong, die von China scharf kritisiert wurden.

Die drei großen Börsenbarometer büßten jeweils 0,2 Prozent ein: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte auf 27.766 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 auf 3103 Zähler und der technologielastige Nasdaq auf 8506 Stellen. Auch der Frankfurter Dax verabschiedete sich 0,2 Prozent schwächer, und zwar bei 13.137 Zählern.

2 - Handel in Asien

Getrieben von der vorsichtigen Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die asiatischen Börsen am Freitag fester notiert. Das "Wall Street Journal" berichtete am Donnerstag, China habe hochrangige US-Unterhändler ...

