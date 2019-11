SIKA GEWINNT SWISS TECHNOLOGY AWARD

Sika hat den Swiss Technology Award 2019 in der Kategorie "Innovation Leaders" gewonnen. Prämiert wurde eine neue leistungsstarke Klebstofftechnologie, die bei der Leichtbauweise im Transportwesen zum Einsatz kommt. Der Preis wurde am 21. November am Swiss Innovation Forum in Basel vor mehr als 1'000 Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien vergeben.



Über 100 Unternehmen haben sich um den bedeutendsten Technologiepreis der Schweiz beworben, der jährlich vom Swiss Innovation Forum vergeben wird. Unter den neun Finalisten hatte Sika die Nase vorn und wurde für ihre Innovationskraft mit dem Swiss Technology Award belohnt. Die Jury zeichnete die jüngste Erfindung von Sika aus - die neuartige Klebstofftechnologie SikaForce Powerflex, welche die Eigenschaften von elastischen und hochfesten Strukturklebstoffen in einem Produkt vereint. Entwickelt wurde SikaForce Powerflex, um die Anforderungen im Bereich des Leichtbaus im Transportwesen optimal zu erfüllen.

LEICHTERE UND UMWELTFREUNDLICHERE FAHRZEUGE DANK SIKA

Mit SikaForce Powerflex können beispielsweise die Hersteller von Autos, Schienenfahrzeugen, Bussen oder Lastwagen künftig neuartige, leichtere und umweltfreundlichere Fahrzeugkonzepte bei gleichzeitig hoher Karosseriefestigkeit, guter Elastizität und somit idealen mechanischen Eigenschaften realisieren. Die in der Produktion eingesetzten und mit SikaForce Powerflex verklebten Mischwerkstoffe ermöglichen ein geringeres Fahrzeuggewicht und damit eine Reduktion des Energieverbrauchs sowie der Schadstoffemissionen.

Frank Höfflin, Chief Technology Officer Sika: "Es ist uns eine grosse Ehre, den begehrten Swiss Technology Award zu erhalten. Diese Auszeichung unterstreicht einmal mehr die Innovationsstärke von Sika. Unser Ziel ist es, den Kunden Lösungen mit Mehrwert zu bieten. Mit der prämierten Klebstofftechnologie SikaForce Powerflex unterstützen wir nicht nur schnellere Montageprozesse, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen unserer Zukunft. Wir ermöglichen die Leichtbauweise und tragen so zur Umweltfreundlichkeit im Transportwesen bei."

AUSHÄRTUNG AUF KNOPFDRUCK

Der neuartige Klebstoff ist mit der "Curing-by-Design" Technologie ausgestattet. Diese extrem schnelle Aushärtungstechnologie kann praktisch auf Kopfdruck ausgelöst werden und verkürzt die Montagezeiten um bis zu 50%. OEMs und andere Anwender können so ihre Produktionsprozesse immens beschleunigen und effizienter gestalten.

ÜBER DEN SWISS TECHNOLOGY AWARD

In drei Kategorien werden beim Swiss Technology Award jedes Jahr herausragende technologiebasierte Innovationen und Entwicklungen von Start-ups, Hoch- und Fachhochschulen sowie etablierten Unternehmen prämiert. Der Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Innovation und Technologietransfer der Schweiz. Der Swiss Technology Award wurde 2007 von der Swiss Economic Forum AG übernommen und wird im Rahmen des Swiss Innovation Forum 2019 zum 31. Mal vergeben.

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Im ersten Halbjahr 2019 erwirtschafteten mehr als 24'000 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 3.7 Milliarden. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Sika mit einem Umsatz von über CHF 8 Milliarden.

