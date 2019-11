Stuttgart (ots) - Umfangreicher Bankentest kürt die BESTEN BANKEN nach den Vorgaben des Verbraucherschutzes!Der etablierte Bankentest (Beste Bank vor Ort) wurde im Jahr 2019 in über 250 Städten bundesweit von einem Team erfahrener Tester durchgeführt. Alle Tester haben eine bankspezifische Ausbildung absolviert und wären in der Lage, selbst eine fachlich fundierte Beratung durchzuführen.In dem einmaligen Banken- bzw. Vergleichstest "BESTE BANK vor Ort" von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, der sich seit Jahren mit festangestellten Testern an den "GoT's" (Grundsätze ordnungsgemäßer Testkaufdurchführung) orientiert, war es schon immer das Ziel, zu testen, ob ein Kunde nicht nur empfohlen bekommt, was er wünscht, sondern auch, was er braucht.Fokus auf der Bedarfsanalyse - nach den Vorgaben des VerbraucherschutzesDie Frage "Was braucht ein Kunde (je Finanz- und Lebenssituation)?" basierte schon vor Jahren auf sog. Beratungsdrehbüchern. In diesen war die Finanzanalyse ein zentraler Bestandteil für die Beratungsqualität. Diese Analysen haben für sozialversicherungspflichtige Berufseinsteiger (ohne Familie, ohne Wohneigentum und ohne eigenen PKW etc.) als "Basisfall" immer die folgende Formel vorgesehen: "Absichern vor Vorsorge".Aber in der Praxis stellt sich immer wieder die Frage "Welche Absicherung ist für einen Privatkunden existentiell?" Deshalb ist es wichtig, dass diese Bedarfsfelder (je Finanz- und Lebenssituation) definiert und priorisiert werden, da bei den meisten Privatkunden der monatliche Haushaltsüberschuss begrenzt ist.Zertifizierter Fragebogen auf Basis der DIN 77230"Der Fragebogen der Gesellschaft für Qualitätsprüfung berücksichtigt für diesen vorgesehenen Testfall die relevanten Bedarfe aus der DIN-Norm, sodass wir den Fragebogen auf Basis der DIN 77230 zertifizieren konnten. Damit ist das nach unserem Kenntnisstand der erste und einzige Bankentest, der die DIN Finanzanalyse verwendet und die darauf anschließende Beratungsqualität nach objektiven Kriterien ermittelt", beschreibt Claus Rieger, Geschäftsführer der ZERTPRO FINANZ, das Zertifizierungsergebnis.Auf Basis von fünf Testkategorien mit unterschiedlichen Gewichtungen erfolgte die Beurteilung der Testkaufgespräche: Gesprächsanbahnung (6,25%), Nachbetreuung (6,25%), Atmosphäre/Interaktion (12,5%), Bedarfsanalyse (50%) und Empfehlung (25%). Im Nachgang dokumentierten die Tester die Beratungsgespräche anhand eines Fragebogens mit insgesamt 94 Einzel- und über 300 Detailkriterien."Deshalb freut es uns sehr, dass wir zum Jahresende die besten 100 Ergebnisse aus Sicht eines Kunden und des Verbraucherschutzes (auf Basis der DIN-Norm 77230) veröffentlichen und diesen Banken besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen können", sagt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.Die Top 100 Banken haben wir Ihnen in dem beigefügten Dokument zusammengestellt.Die einzelnen Stadtergebnisse finden Sie - wie gewohnt - auf unserem Portal https://gepruefte-beratungsqualitaet.de.Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH:Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt.Vor diesem Hintergrund gibt es drei Themenbereiche, für die wir ein ganzheitliches und nachhaltiges Qualitätsmanagement im Bereich "Finanzberatung" anbieten: Vergleichs- und Verbrauchertests auf Basis der DIN 77230, Prozess-Zertifizierungen in Kooperation mit Partnern und die Mitwirkung bei der Konzeption von Qualitätscockpits bei Finanzdienstleistern.Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH ist ein Unternehmen der QIDF-Gruppe: www.QIDF-Gruppe.dePressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHPressestelleEberhardstraße 5170173 StuttgartTelefon 0711 - 553 249 93E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.dewww.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121047/4446790