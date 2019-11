The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0106848440 GENF KT. 09-19 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0106962753 EMISS.GEM.WOHNB. 09-19 36 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB6XA0 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J253 DZ BANK CLN E.8686 BD00 BON EUR NCA I3MA XFRA USG47818AD42 INMARSAT FIN. 16/24 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000A2LQSK8 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQSL6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4TY3 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0QF5 DZ BANK IS.A1094 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCV0 DZ BANK IS.A816 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4U81 HCOB FZXK3 14/24 BD01 BON EUR NCA SNQA XFRA FI4000157425 SANOMA 16-19 BD01 BON EUR NCA XFRA US459058FS77 WORLD BK 16/19 BD01 BON USD NCA XFRA AU3CB0223592 NATL AUSTR.BK 2019 BD02 BON AUD NCA XFRA AU3FN0024444 NATL AUSTR.BK 2019 FLR BD02 BON AUD NCA BELG XFRA BE0002480557 BELFIUS BK 14/19 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA DE000A13R5N7 GERMAN PELLETS IHS.14/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4X96 HCOB MZC 7 15/22 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013062684 HSBC FR 15/19 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1131312768 MUNICIPAL. FIN. 14/19 MTN BD03 BON IDR NCA XFRA XS1514990073 KOMMUN.SVER. 16/19 MTN BD03 BON INR NCA LHZ3 XFRA IE0005062744 LAZARD-UK OMEGA EQ. BDLS FD00 EQU EUR N