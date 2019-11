Der Schmuckhändler Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, NYSE: TIF) zahlt am 10. Januar 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,58 US-Dollar an seine Anteilseigner aus (Record date ist der 20. Dezember 2019). In den letzten 17 Jahren hat Tiffany die Ausschüttung 18 Mal angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...