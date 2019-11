BASEL (Dow Jones)--Die Übernahmeofferte des Schweizer Pharmakonzerns Roche für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics geht erneut in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Großbritannien mehr Zeit bei der Prüfung des Deals einzuräumen. Die Annahmefrist, die zuletzt am 25. November enden sollte, läuft nun bis zum 10. Dezember.

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA prüft das Vorhaben mit Blick auf den Wettbewerb bei Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen. Früheren Angaben zufolge will sie bis Mitte Dezember klären, ob die Prüfung vertieft fortgesetzt wird. Wettbewerber konnten bereits Stellungnahmen einreichen.

Die Angebotsfrist war mehrfach verlängert worden, seit Roche im Februar ankündigte, Spark für 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen.

