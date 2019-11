DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht Detailangaben zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal. In erster Veröffentlichung hatte Destatis einen unerwarteten BIP-Anstieg von 0,1 Prozent gemeldet und ein kalenderbereinigtes Jahreswachstum von 0,5 (zweites Quartal: 0,3) Prozent. Dank dieser unerwarteten Entwicklung - Volkswirte hatten einen BIP-Rückgang von 0,1 Prozent prognostiziert - entging Deutschland einer technischen Rezession. Eine prominente Rolle hierbei spielte eine Revision des zweiten Quartals, in dem das BIP nach korrigierter Berechnung um 0,2 und nicht um 0,1 Prozent gesunken war. Laut den vorläufigen Angaben von Destatis wurde das Wachstum im dritten Quartal vor allem von den Ausrüstungsinvestitionen gebremst. Ein Wackelkandidat sind die stets schwer einzuschätzenden Lagerveränderungen. Alle übrigen Verwendungskomponenten inklusive des Außenhandels dürften demnach einen Wachstumsbeitrag geliefert haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termin:

08:15 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Schloss Wachenheim: 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE 08:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Veröff.: +0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vj 2. Quartal: +0,3% gg Vj - FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,9 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,7 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,6 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,8 zuvor: 42,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 zuvor: 45,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,6 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,3 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,5 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 95,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.163,00 0,03 S&P-500-Future 0,00 0,00 Nikkei-225 23.112,88 0,32 Schanghai-Composite 2.879,24 -0,84 +/- Ticks Bund -Future 170,51 -18 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.137,70 -0,16 DAX-Future 13.159,50 0,25 XDAX 13.161,19 0,24 MDAX 27.027,01 -0,69 TecDAX 2.994,40 -0,36 EuroStoxx50 3.679,66 -0,11 Stoxx50 3.311,48 -0,17 Dow-Jones 27.766,29 -0,20 S&P-500-Index 3.103,54 -0,16 Nasdaq-Comp. 8.506,21 -0,24 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,69 -49

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmarkt werden mit einer gut behaupteten Handelseröffnung erwartet. Die überwiegend günstigen Vorgaben der asiatischen Börsen dürften für eine leicht steigende Risikobereitschaft der Investoren sorgen. Die Nachrichtenlage ist dünn. Daher wird zunächst mit einem abwartenden Handel gerechnet. Im Tagesverlauf stehen Umfragen unter Einkaufsmanagern in der EU, Deutschland und den USA zur Veröffentlichung auf dem Programm und könnten für Impulse sorgen.

Rückblick: Knapp behauptet - Bremsendes Hauptthema blieb der festgefahrene US-chinesische Handelskonflikt. "Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung verflüchtigen sich", kommentierte ein Händler. Etwas stützend wirkten Kreisemeldungen, laut denen China die US-Verhandlungsführer zu neuen Gesprächen eingeladen haben soll. Für Sanofi ging es um 2,4 Prozent nach oben. Für Fantasie sorgten Berichte, wonach der Konzern Optionen für seine Sparte Consumer Health prüft. Für LVMH ging es um 0,9 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen sein Gebot für den US-Juwelier Tiffany erhöht hatte. Royal Mail stürzten um 14,2 Prozent ab. Das Postunternehmen kürzt die Dividende, um über fünf Jahre 1,8 Milliarden Pfund freizusetzen. Der Zwischenbericht von Centrica kam gut an, der Kurs legte um über 9 Prozent zu. Sehr erfolgreich verlief das Börsendebüt der französischen Lottogesellschaft Française des Jeux (FDJ) mit einem Plus von 16 Prozent zum Emissionspreis.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Thyssenkrupp brachen um 13,6 Prozent ein nach enttäuschenden Geschäftszahlen und einem Ausblick, der zunächst kaum Besserung erwarten lässt. Tagesverlierer im DAX waren MTU mit minus 2,4 Prozent. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben genauso wie bei Infineon (minus 1,4 Prozent), hieß es. Überraschend deutlich um 1,9 Prozent ging es für die Daimler-Aktie nach oben - einen rechten Reim konnten sich Börsianer darauf nicht machen. Morphosys kamen nach dem 10-prozentigen Kursgewinn seit Wochenbeginn um 1,4 Prozent zurück. Der Forschungsvorstand Markus Enzelberger verlässt das Unternehmen. Nach dem Verkauf des US-Lackgeschäfts stieg die Aktie von Heidelberger Druck um 2,9 Prozent. USU Software knickten um 12,6 Prozent ein nach einer Gewinnwarnung.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei ohne auffallende Kursbewegungen verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Leichter - Der Handelsstreit dominierte weiter das Geschehen. Medienberichten zufolge will Peking die US-Vertreter zu Gesprächen empfangen und Vizepremier Liu He soll sich vorsichtig optimistisch gezeigt haben. Die Anleger blieben angesichts des Hin und Her aber vorsichtig. Neue Konjunkturdaten fieen tendenziell positiv aus. Paypal will für rund 4 Milliarden US-Dollar das Rabattportal Honey Science übernehmen. Die Aktie gab um 1,5 Prozent nach. Intel kämpft weiterhin mit Verspätungen bei der Auslieferung bestimmter Chips, bestätigte aber den Ausblick für das vierte Quartal. Die Aktie schloss 0,6 Prozent fester. TD Ameritrade kletterten um 16,9 Prozent, gestützt von Übernahmefantasie. Charles Schwab soll laut CNBC Interesse haben. Charles Schwab zogen um 7,3 Prozent an. Macy's verloren 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal rückläufige Umsätze vermeldet hatte. Tiffany gewannen 2,6 Prozent auf 126,50 Dollar, nachdem LVMH das Übernahmegebot erhöht haben soll von 120 auf 130 Dollar je Aktie.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1069 +0,1% 1,1062 1,1068 -3,5% EUR/JPY 120,23 +0,1% 120,87 120,18 -4,4% EUR/CHF 1,0997 +0,1% 1,1025 1,0982 -2,3% EUR/GBR 0,8563 -0,1% 0,8975 0,8578 -4,9% USD/JPY 108,63 +0,0% 107,74 108,59 -0,9% GBP/USD 1,2926 +0,1% 1,2500 1,2902 +1,3% USD/CNH 7,0392 +0,1% 7,0334 7,0296 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.509,01 -1,32 8.578,75 7.601,51 +101,9%

Der Yuan wertete im Verlauf des Tages etwas auf nach positiven Signalen aus China in Sachen Handelsstreit. Das Pfund gab anfängliche Gewinne wieder ab und notierte zuletzt 0,2 Prozent leichter bei 1,2906 Dollar. Der Euro lag mit 1,1058 Dollar ebenfalls etwas niedriger.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,17 58,58 -0,7% -0,41 +19,9% Brent/ICE 63,49 63,97 -0,8% -0,48 +14,8%

Die Ölpreise zogen an, gestützt von einem Bericht, demzufolge die Opec auf ihrem Dezember-Treffen wahrscheinlich die Produktionsbegrenzungen bis Mitte 2020 verlängern wird. Die Sorte WTI gewann 2,5 Prozent auf 58,42 Dollar, die Sorte Brent stieg 2,2 Prozent auf 63,78 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.465,98 1.464,69 +0,1% +1,29 +14,3% Silber (Spot) 17,10 17,12 -0,1% -0,02 +10,3% Platin (Spot) 906,49 915,01 -0,9% -8,52 +13,8% Kupfer-Future 2,62 2,62 -0,1% -0,00 -0,9%

Der Goldpreis fiel um 0,6 Prozent auf 1.465 Dollar je Feinunze. Angesichts neuer Hoffnungen im Handelsstreit sei der sichere Hafen Gold nicht gesucht gewesen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

BRASILIEN

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hat eine neue Partei gegründet. "Wenn ich das früher getan hätte, hätten wir jetzt 100 Abgeordnete und einen Senator in jedem Bundesstaat", sagte er bei der Gründungsveranstaltung. Die "Allianz für Brasilien" will nach eigenen Angaben Gott, Familie und die Heimat in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 01:33 ET (06:33 GMT)

FISKALPOLITIK USA

Der US-Kongress hat einen einmonatigen Überbrückungshaushalt gebilligt, um eine erneute Haushaltssperre zu vermeiden. Der Senat stimmte mit einer Mehrheit von 74 zu 20 Stimmen für die Maßnahme, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 20. Dezember sicherstellt.

ISRAEL

Nach jahrelangen Ermittlungen ist der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu angeklagt worden. Der Generalstaatsanwalt erhob Anklage wegen Bestechung, Betrug und Untreue. Netanjahu prangerte die Anklage als versuchten "Putsch" an und versicherte, trotz der Anklage nicht zurückzutreten.

KOLUMBIEN

Zehntausende Demonstranten sind gegen die Politik der rechtskonservativen Regierung von Präsident Iván Duque auf die Straße gegangen. Dem Generalstreik und den Massenkundgebungen, die von den Gewerkschaften organisiert wurden, schlossen sich am Donnerstag auch Studenten, indigene Gruppen, Umweltschützer und die Opposition an.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Oktober im Jahresvergleich wie erwartet um 0,4 Prozent gestiegen.

USA/IRAN

US-Außenminister Mike Pompeo hat der iranischen Regierung wegen deren Vorgehen gegen Demonstranten mit Sanktionen gedroht. Im Iran finden seit knapp einer Woche Demonstrationen gegen die politische Führung statt, die teilweise in gewalttätige Konfrontationen umgeschlagen sind. Ausgelöst worden waren die Proteste durch die Entscheidung der Regierung, die Benzinpreise drastisch zu erhöhen.

BAYER/MONSANTO

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat eingeräumt, 2014 in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich vor einem Gericht schuldig und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen.

VONOVIA

hält inzwischen 72,3 Prozent der Stimmrechte am schwedischen Wohnungsbauunternehmen Hembla, entsprechend rund 65 Prozent des Aktienkapitals. Vonovia hatte Anfang November erklärt, den verbleibenden Aktionären 215 schwedische Kronen je Aktie in bar zu bieten. Das Angebot läuft noch bis zum 9. Dezember.

CHARLES SCHWAB / TD AMERITRADE

In den USA bahnt sich eine Großfusion in der Brokerbranche an: Der Marktführer Charles Schwab verhandelt informierten Personen zufolge über einen Kauf der Nummer zwei TD Ameritrade Holding. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung. Dabei würde TD Ameritrade wahrscheinlich mit dem Börsenwert von rund 26 Milliarden US-Dollar bewertet. Letzterer hatte sich am Donnerstag mit den entsprechenden Gerüchten um gut 16 Prozent erhöht.

FACEBOOK

erwägt offenbar, seine Richtlinien für politische Werbung zu ändern. Darin inbegriffen könnte sein, dass Kampagnen nur auf sehr kleine Gruppen von Menschen abzielen sollen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

ROCHE

geht für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics erneut in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Großbritannien mehr Zeit bei der Prüfung des Deals einzuräumen. Die Annahmefrist, die zuletzt am 25. November enden sollte, läuft nun bis zum 10. Dezember. Die Angebotsfrist war mehrfach verlängert worden, seit Roche im Februar ankündigte, Spark für 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen.

WEWORK

entlässt weltweit 2.400 Mitarbeiter - knapp ein Fünftel der Belegschaft. Dies sei notwendig, um eine "effizientere Organisation" zu ermöglichen, erklärte das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.