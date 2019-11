Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning International hat während des Salone del Mobile Milano Shanghai 2019 eine einzigartige Ausstellung im Bellagio Shanghai Hotel eröffnet, die darauf abzielt, authentischen italienischen Lifestyle zu präsentieren und ein neues Premium-Konsumkonzept für junge und moderne Verbraucher in China anzubieten.Suning International stellt original italienische Designmarken auf der Ausstellung vor, die im Gewerbebereich des Bellagio Shanghai stattfindet und bis Ende Dezember 2019 dauern wird. Dazu gehören die Weinmarken Sassicaia, Le Difese, Ceretto, Biondi Santi und G.D. Vajra, die Möbelmarken Savio Firmino, Rugiano und Sicis, die Parfümmarke Locherber, die Tischkulturmarke Bugatti, die Kreativflaschenmarke 24 bottles und die Kaffeemaschinenmarke Bialetti. Die Entscheidung, ein authentisches Weltbild zu schaffen, indem der italienische Geist und Premium-Lebensstil vorgestellt wird, folgt einem Thema der "Global Community of Curators" im vergangenen Jahr.Die Ausstellung wurde gemeinsam von Suning International und der italienischen Luxusmöbel APAC- Partnerschaft MAGNIFICAT organisiert. Sie hat bereits hochkarätige italienische Gäste angezogen, darunter Michele Cecchi, Italiens Generalkonsul in Shanghai, Roberto Pagani, Wissenschafts- und Technologieberater des italienischen Außenministeriums im Generalkonsulat von Shanghai, und Tremiterra Massimiliano, Manager des Büros der Italian Trade Commission Shanghai.Steven Zhang, der Präsident von Suning International: "Ausländische Produkte werden auf dem chinesischen Markt immer beliebter, insbesondere hochwertige Möbel und Haushaltsartikel. Italien ist auf diesem Gebiet bemerkenswert. Exquisite italienische Produkte nach China zu bringen, ist auch ein wichtiger Schritt für die Internationalisierungsstrategie von Suning. Wir hoffen, den Verbrauchern ein authentisches Lifestyle-Erlebnis zu bieten und ihnen zu helfen, die Welt mit unterschiedlichen Ansichten von Schönheit und Design zu entdecken."Im Einklang mit diesem Plan zur Einführung italienischer Designs und Marken in China hat Suning International eine Kooperationsvereinbarung mit der Italian Trade Agency (ITA) unterzeichnet, um die Vorteile des Omnichannel-Modells und mehrerer industrieller Layouts voll auszuschöpfen. Damit sollen Produktkategorien bereichert, globale Premium-Marken angezogen und internationale Lieferketten erweitert werden, um neue Konsumtrends zu entdecken und diese Konzepte und Erfahrungen den chinesischen Verbrauchern zugänglich zu machen.Die Ausstellung markiert auch den Beginn eines Countdowns für den Start des High-End- und Smart Retail-Geschäfts von Suning International und eines neuen High-End und Smart Stores, der im März 2020 in Shanghai eröffnet wird. Der neue Store soll zu einem Treffpunkt für Nischen-Premium-Marken aus den Bereichen Design, Mode und Technologie werden, um Chinas Konsumupgrade weiter zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern.Suning International plant außerdem, interaktiven Erlebniskonsum in Form von Suning High-End Smart Stores und Suning International-Geschäftsbereichen anzubieten, um das Streben junger Verbraucher nach Mode und Trends zu erfüllen und hochwertige Artikel zu präsentieren, die die Zufriedenheit einer neuen Generation chinesischer Verbraucher steigern.-Ende-Informationen zur Suning Holdings GroupSuning wurde im Jahr 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China, mit zwei Aktiengesellschaften in China bzw. in Japan. Im Jahr 2019 zählte die Suning Holdings Group mit einem Jahresumsatz von 602,5 Mrd. RMB (rund 77,24 Mrd. Euro) zu den drei führenden Marken unter den 500 größten nichtstaatlichen Unternehmen in China und führte die Liste der Internet-Einzelhandelsunternehmen weiter an. Gestützt auf sein Leitbild "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle) hat Suning sein Kerngeschäft als Einzelhandel durch ein Unternehmensökosystem gestärkt und erweitert, das aus mehreren vertikal ausgerichteten Branchen besteht, darunter gewerbliche Immobilien, Finanzdienstleistungen und Sport. Suning.com, die wichtigste Tochtergesellschaft, die im On- und Offline-Handel Pionierarbeit leistet, wurde von 2017 bis 2019 drei Jahre in Folge im Fortune Global 500 gelistet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033790/The_Exhibition_Area_Suning_International.jpgPressekontakt:Ricky Wang+86-138-1081-9304ricky.wang@suning.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126294/4446803