An den Goldmärkten blicken die Akteure derzeit vor allem auf die aktuelle Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA - die handelspolitischen, aber auch der Disput wegen Hongkong.Da von der US-Notenbank Fed aufgrund der angekündigten Zinspause derzeit keine Unterstützung zu erwarten ist, würde sich eine Einigung auf ein Teil-Abkommen zwischen den beiden Konfliktparteien negativ auf den Goldpreis auswirken. Im weiteren Tagesverlauf stehen sowohl in Europa als auch in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...