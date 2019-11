Teslas Cybertruck fällt trotz starker Leistung und günstigem Preis vor allem optisch auf. Bei der großen Konkurrenz kann das nicht schaden. Doch wird Elon Musk damit auch skeptische Pickup-Fahrer in den USA überzeugen?

Ist das ein Scherz oder ein Blick in die Zukunft? Vor sieben Jahren sprach Tesla-Chef Elon Musk erstmals darüber, dass er einen Pickup-Truck entwickeln werde. Später legte er nach: Dieser würde gänzlich anders aussehen als jeder andere Pritschenwagen der Geschichte.

In der Nacht zu Freitag war es nun so weit: In Los Angeles hat Musk den sogenannten Tesla Cybertruck präsentiert. Und er behielt mit seiner Ankündigung recht: Der Cybertruck ist ein Auto, das sich schlecht beschreiben lässt, weil es so unglaublich aussieht. Es wirkt, als ob Tesla es aus dem nahegelegenen Star Wars Disneyland Vergnügungspark in Anaheim entwendet hat. Oder es aus der Matrix in die Gegenwart geschafft hat. Eine silberne Trapezform auf Rädern, mit einer verglasten Ladefläche, umhüllt mit Edelstahl - ein Mix aus Raumgleiter, Geldtransporter und Shuttle.

Musk, gekleidet in Jeans und eng anliegender Lederjacke, agierte auf der Bühne wie Houdini. Tatsächlich wirkte die Präsentation wie eine Zirkusshow - bei der längst nicht alle Tricks funktionierten. Designer Franz von Holzhausen malträtierte die Fahrertür mit einem Vorschlaghammer - ohne sichtbare Dellen. Doch als er auf das vermeintliche Panzerglas eine Stahlkugel schleuderte, bildeten sich zur Überraschung von Musk heftige Risse auf dem Glas. Genauso wie beim zweiten Versuch bei der Rücksitzscheibe. Zumindest zerborsten sie nicht. "Da ist noch Raum für Verbesserungen", versuchte der Tesla-Chef den Schock zu überspielen. Man hätte im Vorfeld alles Mögliche auf die Scheiben geschleudert - etwa Schraubenschlüssel. Und nichts wäre passiert. Man werde es bis zur Fertigung ausmerzen, versprach Musk.

War es nur der berühmte Vorführeffekt oder holten ihn diesmal live auf der Bühne seine berühmten Versprechen ein? Klar ist, dass Musk zumindest zeitweise damit kämpfte, die Fassung zu bewahren. Den Rest der Show musste er ein Auto mit eingeschlagenen Scheiben anpreisen. Ein Bild, das die vielen Spekulanten, die gegen Tesla wetten, in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren genüsslich ausschlachten werden.Dabei hat der Wagen unterhalb des skurrilen Designs interessante innere Werte. Denn nicht nur die Gestalt ist einzigartig, auch die Leitungsmerkmale sind unvergleichlich - selbst für ein Elektroauto. Das mit drei Motoren ausgerüstete Spitzenmodell soll unter 3 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen können und eine Reichweite von mindestens 800 Kilometern bieten. Sechs Personen haben Platz. Der Cybertruck hat eine Zugkapazität von mindestens 6,3 Tonnen, ein Ladevolumen von 2,8 Kubikmetern und kann bis zu 1,6 Tonnen Gewicht transportieren.

An Bord sind ein Kompressor und ein Generator, die 110 Volt beziehungsweise 220 Volt Strom offerieren. Damit ist der Truck nicht nur als Lieferfahrzeug, sondern auch fürs Campen prädestiniert. Einen Wohnwagen kann er auch problemlos ziehen, zumindest beim Spitzenmodell mit einer annehmbaren Reichweite, trotz der zusätzlichen Last. Musk präsentierte als Zugabe noch ein elektrisches Quad, das sich über den Cybertruck aufladen lässt.

Doch die eigentliche Überraschung - ...

