Erstmals seit über 40 Jahren nach der Übernahme von Rheinstahl und Hoesch bzw. der Fusion der beiden Großen greift eine Dame durch. Die Dividende wird gestrichen die ohnehin nie verdient worden war und nur der Finanzierung der Krupp-Stiftung diente, die damit wiederum lediglich Kulturprogramme finanzierte. Endlich aus! 14 % Kursabschlag sind ebenfalls eine Bereinigung, aber ein guter Anfang. Was dahinter steht lesen sie in der nächsten Actien-Börse.



