Ralph Lauren - Luxuskonzern mit Pullback bis zu interessanter Location - Gap-Close als Einstiegschance?

Pullback-Setup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US7512121010Die Ralph Lauren Corp ist ein Luxus-Modehersteller mit Hauptsitz in New York City. Bereits 1967 vom gleichnamigen Gründer aufgebaut, erlangte der Konzern früh große Bekanntheit durch das aufgestickte Zeichen eines reitenden Polospielers auf deren Poloshirts. Heute arbeiten 13.000 Mitarbeiter daran, Mode- und Accessoiresartikel für die mehr als 150 eigenen Shops und 500 Shop-in-Shops weltweit zu kreieren und zu produzieren. Charttechnisch konnte die Aktie nach den letzten Quartalszahlen einen Sprung über den MA200 vollziehen, diesen jedoch nicht halten. Trotz der guten Geschäftszahlen konsolidierte die Aktie in den letzten 2 Wochen seit der Veröffentlichung, erreicht nun aber ein sehr interessantes Rücksetzungsniveau bestehend aus letztem Trendverlaufshoch, Gapclose und dem steigenden EMA 50 auf Tagesbasis.Die Weltkonjunktur brummt und Luxusartikel werden stark nachgefragt. Hersteller wie Ralph Lauren können von dieser Entwicklung profitieren, die Gewinne sprudeln. Kann die Aktie an besagter Unterstützungszone drehen könnten auch Anleger vom anhaltenden Boom im Luxussegment profitieren.Interessierte Trader sollten das Verhalten der Aktie rund um das Niveau von 103 USD genau beobachten. Treten hier die Käufer wieder auf den Plan und bildet sich ein Signal auf Tagesbasis, zum Beispiel ein starker Umkehrstab oder ein Bullisch Engulfing beziehungsweise tritt untergeordnet ein 1-2-3 Signal im M30 Chart auf, wäre eine Longpositionierung mit Stopp Loss unter der Unterstützungszone bei circa 100 USD möglich!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in RL