Die Daimler-Aktie legte nach dem Kapitalmarkttag wieder den Rückwärtsgang ein. Viele Analysten haben ihre Kursziele nach unten angepasst. Am Freitag hält Analyst Tom Narayan von der RBC dagegen. Er empfiehlt die Aktie zum Kauf!Nach mehreren Kurszielsenkungen in den letzten Tagen endlich wieder positive News für die Daimler-Papiere: Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach Investorenveranstaltungen mit dem Management in den USA und Kanada von 61 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...