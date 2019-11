FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitagvormittag knapp im Minus. "Auf niedrigerem Niveau sehen wir momentan gute Käufer", so ein Derivate-Händler. Dies habe auch der Vortag gezeigt, an dem es nach dem Abverkauf im frühen Handel bereits schnell wieder zu Käufen gekommen sei.

Charttechnisch befindet sich der Dezember-Kontrakt für die Techniker der Commerzbank seit Anfang November in einem seitwärts gerichteten Trading-Markt. Dieser habe eine Kernzone von 13.000 bis 13.375 Punkten. Auf der einen Seite habe die laufende Konsolidierung einen trendbestätigenden Charakter nach oben, auf der anderen Seite deute der Rückfall unter die 10-Tage Linie an, dass die überkaufte Lage noch nicht ausreichend abgebaut sei. Dies spreche zum Wochenschluss für eine weitere Ausweitung der laufenden Konsolidierung in der Kern-Trading-Zone.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 3,5 auf 13.156 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.193 und das Tagestief bei 13.142 Punkten. Umgesetzt wurden rund 3.300 Kontrakte.

November 22, 2019 02:48 ET (07:48 GMT)

