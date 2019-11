Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ 0% auf 91, davor 8 Tage ohne Veränderung , Semperit +3,36% auf 11,06, davor 8 Tage im Minus (-14,26% Verlust von 12,48 auf 10,7), Coca-Cola -0,49% auf 52,96, davor 6 Tage im Plus (2,92% Zuwachs von 51,71 auf 53,22), Generali Assicuraz. +0,08% auf 18,655, davor 6 Tage im Minus (-4,41% Verlust von 19,5 auf 18,64), Osram Licht0% auf 40,07, davor 6 Tage im Minus (-0,32% Verlust von 40,2 auf 40,07), K+S +0,19% auf 10,515, davor 6 Tage im Minus (-19,42% Verlust von 13,03 auf 10,49), Daimler +1,86% auf 51,03, davor 6 Tage im Minus (-7,08% Verlust von 53,92 auf 50,1), S Immo -0,22% auf 22,25, davor 5 Tage im Plus (2,76% Zuwachs von 21,7 auf 22,3), AT&S -2,2% auf 18,25, davor 5 Tage im Plus (11,07% Zuwachs von 16,8 auf 18,66), Toyota Motor ...

