Die aktuell längste Serie: Epigenomics mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 35.29%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Donnerstag Aurora Cannabis mit 18,18% auf 3,12 (239% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,17%) vor Noble Corp plc mit 7,00% auf 1,07 (44% Vol.; 1W 0,94%) und Pantaflix mit 5,44% auf 1,86 (73% Vol.; 1W 2,31%). Die Tagesverlierer: paragon mit -7,35% auf 12,86 (24% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,82%), RHI Magnesita mit -5,42% auf 45,40 (205% Vol.; 1W -1,30%), Aurubis mit -5,22% auf 46,16 (331% Vol.; 1W -0,32%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (30087,41 Mio.), HSBC Holdings (29948,67) und GlaxoSmithKline (25998,06). Umsatzausreisser ...

