Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Exporte und Konsum stützen deutsches BIP-Wachstum im dritten Quartal

Das leichte Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal ist vor allem vom Außenhandel und dem Konsum gestützt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lieferten privater und staatlicher Konsum positive Beiträge zur Quartalsveränderungsrate des BIP von je 0,2 Prozentpunkten, nachdem die Werte im zweiten Quartal 0,0 bzw. 0,1 Punkten betragen hatten. Die Nettoexporte steuerten 0,5 (minus 0,6) Punkte bei, während die Lagerveränderungen das Wachstum um 0,7 (plus 0,2) Punkte minderten.

China revidiert BIP für 2018 um 2,1 Prozent nach oben

Das chinesische Statistikamt hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2018 um 2,1 Prozent nach oben revidiert. Demnach erreichte das nominale BIP 91,928 Billionen chinesische Yuan oder umgerechnet rund 11,8 Billionen Euro. Die Revision werde aber kaum Auswirkungen auf die Wachstumsrate 2019 haben, teilte das National Bureau of Statistics mit. Ein Grund sei auch, dass die Erhöhung nicht ganz so hoch ausgefallen sei wie zuletzt.

Ziemiak will mit Kompromiss CDU-Streit um Huawei entschärfen

Der am Freitag beginnende CDU-Parteitag soll nach dem Willen von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak einem Kompromissantrag zustimmen, der die Einflussnahme von fremden Staaten auf das deutsche 5G-Mobilfunknetz ausschließen soll. Innerhalb der CDU-Fraktion war zuvor der Widerstand gegen Pläne der Bundesregierung gewachsen, den chinesischen Ausrüster Huawei nicht von vornherein vom Ausbau der deutschen 5G-Mobilfunkinfrastruktur auszuschließen.

Tausende Demonstranten beteiligen sich an Russland-kritischem Protest in Kiew

Knapp drei Wochen vor dem ersten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kreml-Chef Wladimir Putin haben tausende Demonstranten in Kiew eine konsequente Haltung der ukrainischen Regierung gegenüber Moskau gefordert. Selenskyj dürfe nicht vor Putin "kapitulieren", forderten die Protestteilnehmer in der ukrainischen Hauptstadt.

Netanjahu bezeichnet Korruptionsanklage als "Putsch"

Nach der Anklage wegen Korruption hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu einen versuchten "Putsch" angeprangert. Die von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien "falsch" und durch "politische Überlegungen motiviert", sagte er bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Zugleich versicherte Netanjahu, er werde trotz der Anklage nicht zurücktreten.

Xi Jinping: China scheut keinen Handelskrieg mit den USA

China will nach den Worten von Staatschef Xi Jinping ein Handelsabkommen mit den USA erreichen, scheut sich aber auch nicht, im Handelsstreit "zurückzuschlagen". "Wie wir schon immer gesagt haben, wollen wir den Handelskrieg nicht beginnen, aber wir scheuen ihn nicht", sagte Xi am Freitag bei einem Treffen mit ehemaligen US-Beamten, darunter Ex-Außenminister Henry Kissinger, und anderen ausländischen Vertretern in Peking.

USA drohen Iran mit Sanktionen wegen Vorgehens gegen Demonstranten

US-Außenminister Mike Pompeo hat der iranischen Regierung wegen deren Vorgehen gegen Demonstranten mit Sanktionen gedroht. Im Kurzbotschaftendienst Twitter forderte er die iranischen Bürger auf, der US-Regierung Fotos, Videos und andere Belege für die Niederschlagung der Proteste durch die Regierung zu schicken. Die USA würden die staatlichen Übergriffe "aufdecken und sanktionieren", schrieb Pompeo.

Trump unterzeichnet einmonatigen Überbrückungshaushalt

US-Präsident Donald Trump hat einen einmonatigen Überbrückungshaushalt unterzeichnet, mit dem eine erneute Haushaltssperre vermieden wird. Zuvor hatte der Senat mit einer Mehrheit von 74 zu 20 Stimmen für die Maßnahme gestimmt, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 20. Dezember sicherstellt. Trumps Republikaner und die oppositionellen Demokraten hatten sich in den vergangenen Monaten nicht auf ein längerfristiges Haushaltsgesetz einigen können.

Republikaner blockiert Armenien-Resolution im US-Senat

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat ein republikanischer Abgeordneter die Verabschiedung der Armenien-Resolution im US-Senat blockiert. Senator David Perdue stimmte gegen den Beschluss, der die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als "Völkermord" einstuft. Dies würde "das Engagement der Regierung untergraben, echte Herausforderungen in unseren bilateralen Beziehungen zur Türkei zu bewältigen", begründete er seine Haltung.

Brasiliens Präsident Bolsonaro gründet neue Partei

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hat eine neue Partei gegründet. "Wenn ich das früher getan hätte, hätten wir jetzt 100 Abgeordnete und einen Senator in jedem Bundesstaat", sagte Bolsonaro bei der Gründungsveranstaltung in Brasília. Die "Allianz für Brasilien" will nach eigenen Angaben Gott, Familie und die Heimat in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Mit der Parteigründung versucht Bolsonaro insbesondere, evangelikale Wähler zurückzugewinnen.

Zehntausende Kolumbianer demonstrieren gegen rechtskonservative Regierung

In Kolumbien sind zehntausende Demonstranten gegen die Politik der rechtskonservativen Regierung von Präsident Iván Duque auf die Straße gegangen. Dem Generalstreik und den Massenkundgebungen, die von den Gewerkschaften organisiert wurden, schlossen sich auch Studenten, indigene Gruppen, Umweltschützer und die Opposition an.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Okt +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Okt unverändert gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.