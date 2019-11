Pünktlich zum Start der 5G-Lizenzvergabe an private Unternehmen hat Bosch jetzt einen Antrag bei der Bundesnetzagentur eingereicht. CEO Volkmar Denner will 5G nutzen, um die technische Vorreiterrolle von Bosch zu unterstreichen. Zuletzt machten die Schwaben vor allem mit Stellenabbau von sich reden. So hängt beim weltgrößten Autozulieferer immer noch viel am Verbrennungsmotor.Mit einem eigenen 5G-Campus will Denner die bei Bosch angestoßenen Aktivitäten für autonomes Fahren und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...