Angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA hat Yahoo -Mitgründer Jerry Yang vor den Folgen für Innovation und technologischen Fortschritt gewarnt. "Wir laufen Gefahr, ins tiefe Mittelalter zurückzufallen, wenn wir nicht standardisieren, wenn wir in kleine (...) Märkte aufbrechen, die sich nicht selbst aufrechterhalten können", sagte der 51-Jährige am Freitag auf einem Wirtschaftsforum in Peking.

Sollten Washington und Peking sich von ihrer durch Zusammenarbeit geprägten Beziehung der vergangenen drei Jahrzehnte abwenden, könne das "unbeabsichtigte Folgen" haben. "Ich denke, der Kern der Innovation wird durch den aktuellen Trend sehr stark in Frage gestellt", sagte Yang./smu/DP/zb

ISIN US9843321061

AXC0081 2019-11-22/09:40