Das Analysehaus Pareto Securities hat Deutsche Pfandbriefbank nach Erreichen des Kursziels von 13,40 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere des Immobilienfinanzierers hätten die ihres direkten Wettwerbers Aareal im laufenden Jahr deutlich abgehängt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er vermisst nun weitere Kurstreiber und hält die Aktien für fair bewertet./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-11-22/09:41

ISIN: DE0008019001