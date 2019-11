Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Freitag in der Früh gegenüber den wichtigsten Leitwährungen kaum von der Stelle bewegt. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1075 Dollar nach 1,1091 USD beim Richtkurs vom Mittwoch. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1058 Dollar notiert.Impulse für den Devisenhandel könnten jetzt die im Vormittagsverlauf anstehenden Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...