Amazon startet die Schnäppchen-Saison mit der neuen Black-Friday-Woche. Tipps und Erläuterungen zu den Angeboten. Vom 22. bis zum 29. November veranstaltet Amazon die Black-Friday-Woche, es folgen der Black Friday und am 2. Dezember schließlich der Cyber Monday. Dieses Jahr wirbt Amazon mit Tausenden Angeboten, die jeden Tag in den unterschiedlichsten Kategorien verfügbar sein sollen, und verspricht Rabatte bis zu 50 Prozent. Die Angebote werden auch in diesem Jahr sowohl direkt von Amazon als auch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...