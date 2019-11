Wien (www.anleihencheck.de) - In einem aktuellen High-Yield Sektor-Report erwartet Moody's im Vergleich zur Krise in 2008/09 erhöhte Hinabstufungen sowie Ausfallsraten während des nächsten zyklischen Abschwunges in Europa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Als Grund hierfür nenne die Ratingagentur u.a. den Anstieg von B2 und B3 Emittenten in den letzten Jahren. So habe sich beispielsweise seit 2016 der Anteil an B3 Emittenten, i.W. getrieben durch neue Emittenten anstelle von Hinabstufungen, nahezu verdoppelt. Diese würden laut Moody's insbesondere in einem zyklischen Abwärtstrend fragilere Geschäftsmodelle, weniger nachhaltige Kapitalstrukturen und eine schwächere Free Cashflow Generierung aufweisen. Verglichen mit 2008/09 könnte der Anstieg an B3 Emittenten somit der Auslöser für erhöhte Hinabstufungen und Ausfallsraten in einem erneuten Abschwung sein. (News vom 21.11.2019) (22.11.2019/alc/n/a) ...

