Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Zahlreiche politische Vorkommnisse sowie der Startschuss zu den Quartalsberichten der Unternehmen für das 3. Quartal hätten den Monat Oktober gekennzeichnet. Das Brexit-Feuilleton setze sich weiter fort und gehe nunmehr bis zum 31. Januar 2020 in Verlängerung. In der Zwischenzeit könnten die Wahlen in Großbritannien am 12. Dezember dem aktuellen Premierminister eine Mehrheit bieten, der dann das Abkommen mit der Europäischen Union abschließen könnte. Diese Entwicklungen würden dafür sorgen, dass die Ungewissheiten noch bis zum Jahresende zunehmen dürften. ...

