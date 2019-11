Der Volkswagen-Konzern will auch in seinem wichtigsten Einzelmarkt China die Investitionen hochhalten. Mit den dortigen Partnern zusammen wollen die Wolfsburger im kommenden Jahr mehr als 4 Mrd Euro ausgeben, davon fließen rund 40 % in die Elektromobilität, wie China-Chef Stephan Wöllenstein am Donnerstag (21. November 2019) anlässlich der Automesse in der Stadt Guangzhou sagte. Damit steigt der Anteil für Elektroautos und Antriebe.

