Das Unternehmen Alfred Kärcher und seine Marke stehen als Synonym für Reinigungsgeräte im gewerblich-industriellen, kommunalen und privaten Umfeld. Mit der Erfindung des ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreinigers im Jahr 1950 wurde der Grundstein für die Entwicklung zum weltweit führenden Reinigungsspezialisten gelegt. Das Unternehmen ist in 72 Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten und liefert ein Sortiment von derzeit 3.000 verschiedenen Geräten. Erfindergeist, kreatives Denken und der Anspruch, der Zeit immer etwas voraus zu sein, prägen das Unternehmen von Anfang an. Die Erhaltung von Werten und der Nachhaltigkeitsgedanke sind Antrieb für die Entwicklung neuer Produkte. Bereits in den 1980er Jahren wurden die ersten batteriebetriebenen Maschinen, Bodenreiniger für Innenräume vorgestellt. Seitdem hat sich die Akkutechnologie stetig weiterentwickelt und durch höhere Kapazitäten lassen sich zwischenzeitlich auch mobile, handgehaltene Geräte mit großer Leistungsaufnahme kabellos betreiben.

Um den anspruchsvollen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der Akkus gerecht zu werden, wurde vor gut zwei Jahren innerhalb des Zentralbereichs R&D am Headquarter in Winnenden die Gruppe Energy Storage Systems formiert. ...

