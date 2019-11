In unserer heutigen Welt sind wir praktisch überall von Sensoren umgeben. Bei allen Anwendungen ist eine sorgfältige Prüfstrategie wichtig, aber in bestimmten Fällen, wie bei Motorsteuereinheiten und Satelliten sowie in der Halbleiterfertigung und Avionik, ist sie von entscheidender Bedeutung. Allerdings tragen Sensoren zur Komplexität einer Prüfstrategie bei, da sie bei der Prüfung der Steuerungsplatine simuliert werden müssen, um das Verhalten der Steuerung bei bestimmten Sensorsignalen zu testen.

Der Ersatz realer Sensoren durch Simulation kann durch die Schaffung kleinerer Prüfsysteme Kosten einsparen, weil zum Beispiel für den Einsatz echter Temperatursensoren auch eine Wärmequelle erforderlich wäre, um den Sensor reagieren zu lassen. Ähnlich verhält es sich mit Dehnungsmessstreifen, bei denen eine mechanische Vorrichtung ein Blech oder Ähnliches biegen müsste, auf dem der DMS angebracht ist. Der Prüfaufbau ist nicht nur um einiges umfangreicher, er würde wahrscheinlich auch langsamer und weniger wiederholbar als ein Prüfsystem sein, das mit simulierten Sensoren arbeitet. Außerdem kann es vorkommen, dass der Einbau realer Sensoren in die Prüfvorrichtung gar nicht praktikabel ist, sodass externe Hardware in einem Prüfprogramm verwendet wird, die diese Sensoren ersetzen soll. Solche Systeme nutzen normalerweise programmierbare Widerstände.

Programmierbare Widerstände

Bei Betrachtung eines einzelnen Kanals eines programmierbaren PXI-Widerstandsmodul aus der Baureihe 40-295 von Pickering Interfaces mit Relaiskettenschaltung wird deutlich, dass er aus mehreren Widerständen mit einzelnen Relais besteht, die die einzelnen Widerstände überbrücken. Wenn alle Relais geschlossen sind, beträgt der Reihenwiderstand theoretisch null Ohm. Tatsächlich können es wenige Hundert Milliohm sein, da jedes Relais sowie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...