Die erste Show des Dessous-Herstellers ist über zwanzig Jahre her, doch nun verliert das Mode-Event zunehmend an Zuschauern. Das soll Konsequenzen haben.

Die US-Dessous-Marke Victoria's Secret will ihre berühmte Modenschau in diesem Jahr streichen. Nach Berichten mehrerer US-Medien teilte der Mutterkonzern L Brands die Entscheidung am Donnerstag (Ortszeit) in einem Telefonat mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...